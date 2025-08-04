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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مايا دياب ترد على أصالة: بلا وفاء.. وما عندي وقت أحكي عنها

مايا دياب
مايا دياب
منار نور

ردّت الفنانة اللبنانية مايا دياب على تصريحات الفنانة السورية أصالة، التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً، بعد تجاهلها ذكر ألبوم مايا الجديد خلال أحد المؤتمرات الصحفية، حيث علّقت أصالة عند سؤالها عن رأيها بالألبوم قائلة:
"مين؟ نزلت ألبوم؟ ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعتو. خلّوا المؤتمر فني وخلّينا مبسوطين مع بعض."


وفي مقابلة مع برنامج "ET بالعربي"، ردّت مايا دياب قائلة:
"أصالة إنسانة بلا بقوى وفاء، وإن شاء الله ما يكون عندي وقت مؤتمر غير فني وأحكي فيه عن أصالة."

تصريح مايا جاء كرد غير مباشر على ما وصفه متابعون بـ"تجاهل متعمد" من أصالة، خاصةً أن الأخيرة لم تذكر أي من الفنانات المشاركات في الساحة الغنائية عند الحديث عن إصدارات جديدة، ما فتح باباً واسعاً للتأويلات والجدل عبر مواقع التواصل.

مايا دياب أصالة ازمة صالة ومايا دياب

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