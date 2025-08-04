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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اسكتي .. خلاف حاد بين مايا دياب وأصالة لسبب مثير

مايا دياب
مايا دياب
أحمد إبراهيم

يبدو أن خلاف حاد يطفو فوق السطح بالوسط الفني خلال الأيام المقبلة بين مايا دياب وأصالة وذلك على خلفية تصريحات أصالة المثيرة للجدل فى مؤتمر صحفي حيث تهكمت على ألبوم مايا دياب بعد سؤال أحد الصحفيين. 

ودفع هذا الأمر خروج مايا دياب عن صمتها لتعبر عن غضبها إزاء التصريحات الأخيرة للمطربة أصالة. 

وقالت مايا دياب في تصريحات تليفزيونية: أصالة إنسانة بلا بقوى، ويا ريت تصمتي وبدي أقولها إن شاء الله ما يكون عندي وقت لـ أعمل مؤتمر صحفي غير فني وأحكي فيه عنها.

وتلقت الفنانة أصالة سؤالًا من أحد الصحفيين عن رأيها في ألبوم مايا دياب الجديد، خلال مؤتمر صحفي لها، إذ قالت: هي نزلت ألبوم طيب مبروك.. خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض.

حفل أصالة فى العلمين

من ناحية أخرى تستعد أصالة نصري، لإحياء الليلة الرابعة من حفلات مهرجان العلمين الجديدة 2025، في دورته الثالثة، وذلك بساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، يوم الخميس 7 أغسطس المقبل. 

ويأتي حفل أصالة نصري، بمهرجان العلمين الجديدة 2025، ليكون الرابع بعد 3 حفلات جماهيرية ناجحة، حملت جميعها شعار كامل العدد، بداية من حفل الفنانة أنغام يوم 18 يوليو، التي افتتحت به فعاليات المهرجان، ثم حفل الفنان تامر حسني والمطرب الشامي، يوم 25 يوليو، وأخيراً حفل الهضبة عمرو دياب، يوم 1 أغسطس الماضي. 

أسعار تذاكر حفل أصالة نصري 

وجاءت أسعار تذاكر حفل أصالة، بمهرجان العلمين بين الفئات السعرية التالية: (750 جنيه مصري، 3000 جنيه مصري، 4000 جنيه مصري، 5000 جنيه مصري، 40000 جنيه مصري «طاولة 5 مقاعد»، 80000 جنيه مصري «استراحة 8 مقاعد»).

شروط دخول حفل أصالة

لا يُسمح بالمأكولات والمشروبات. 

لا يُقبل الاسترداد أو الاستبدال. 

يُشترط لمن يبلغ ١٢ عامًا فما فوق شراء تذكرة كاملة.

ألبوم أصالة نصري 

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي. 

أصالة نصري - كلام فارغ 

في أول يونيو الجاري، طرحت الشركة المنتجة لألبوم الفنانة أصالة نصري، الجديد، أغنية كلام فارغ، من ألبومها، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

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