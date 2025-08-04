تفاصيل شخصية رانيا منصور فى مسلسل وتر حساس 2

بدأت الفنانة رانيا منصور تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، وتقدم فيه دور "هاجر" صديقة "فريدة" التي تقدمها غادة عادل.

وحسب بيان إعلامي فإن شخصيات رانيا منصور، وغادة عادل، وكمال أبو رية هي شخصيات جديدة بالمسلسل، تنضم لباقي أبطال الجزء الأول وهم: إنجي المقدم، ومحمد علاء جامايكا، وهيدي كرم، وهاجر عفيفي، وتميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرح.

على صعيد آخر تواصل رانيا تصوير فيلمها الجديد "الست لما" الذي تتشارك بطولته مع النجوم: يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ومحمود البزاوي، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

رانيا منصور تدعو بالشفاء الى يوسف فوزي

من ناحية أخرى طلبت الفنانة رانيا منصور من الجمهور، الدعاء بالشفاء للفنان يوسف فوزي، الذي يعاني من أزمة صحية، وفقا لما كشف عنه في لقاء خاص مع صدى البلد.

وقالت رانيا منصور لـ صدى البلد: "حقيقي من أطيب وأرقى الناس.. دعواتكم له بالشفاء".

وأضافت: "ربنا يشفي استاذ يوسف فوزي، من أرق الناس ، حقيقي من أطيب وارقى الناس. و بنحب كل أعماله ، . بطلب من كل الناس له تدعو له، ربنا يعطي له كل الخير".

وتصدر اسم الفنان يوسف فوزي مؤشرات البحث عبر موقع “جوجل”، بعد اللقاء الذي أجراه مع موقع “صدى البلد” بعد اختفاء استمر لسنوات.

وشهد اللقاء، الذي أجرته أوركيد سامي المذاع علي موقع صدى البلد الاخباري تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، داعين للفنان يوسف فوزي بالشفاء، حيث شهد حالة كبيرة من التعاطف مع الفنان الكبير والدعاء له.

يُذكر أن موقع “صدى البلد” أجرى هذا اللقاء الحصري مع الفنان يوسف فوزي، بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني بسبب المرض.