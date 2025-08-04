القومي لحقوق الإنسان: انتخابات مجلس الشيوخ الحالية تمثل تجربة مهمة وتحسب للمواطن المصري

أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المشهد الانتخابي يشهد مشاركة شبابية ملحوظة، خاصة في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، وهو ما يعود إلى عوامل جديدة أبرزها الحملات الرقمية للمرشحين، وانتشار نماذج المحاكاة البرلمانية في الجامعات.

وقال سعيد عبد الحافظ، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية تُجري انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، بمنتهى الأريحية والبساطة، وفي مناخ مستقر وآمن تمامًا، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يتم رصد حادث عنف واحد، وهو ما يعكس استقرار الدولة المصرية.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دور المجلس لا يعد شكليا، بل مؤثرا في رسم السياسات العامة من خلال مراجعة مشروعات القوانين التي تتطلب رأيا متخصصا، مثل قوانين التعليم والجمعيات الأهلية، التي سبق وأُعيد النظر فيها بعد تدخل مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أن الانتخابات الحالية تُمثل تجربة مهمة وتُحسب للمواطن المصري الذي يقود هذه العملية بمشاركة حقيقية، وللدولة التي وفرت كل سبل الدعم للمواطن كي يمارس حقه الدستوري بحرية.