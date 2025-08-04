غرفة عمليات "حماة الوطن": إقبال كبير وانتظام تام في اليوم الأول من انتخابات الشيوخ 2025

تابعت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، سير العملية الانتخابية، لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى غد الثلاثاء.

ورصدت غرفة العمليات، انتظام فتح اللجان في كل محافظات مصر في مواعيدها المحددة من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات،



وأكدت غرفة عمليات حماة الوطن، عدم وجود أي شكاوى على مدار اليوم، لاسيما في ضوء التجهيزات والاستعدادات التي تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت غرفة العمليات، إلى أن إقبال المواطنين على التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول كان كبيرا، في ظل حشود من الناخبين أمام اللجان طول ساعات الاقتراع.

وكشفت غرفة عمليات حماة الوطن، أن الإقبال المتزايد من الناخبين، يؤكد وعي المصريين وحرصهم على ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.

ودعا حزب حماة الوطن، جموع المصريين ممن لم يدلوا بأصواتهم في اليوم الأول، للخروج والتصويت غدا الثلاثاء لاستكمال العرس الديمقراطي، وللخروج بمشهد يليق بمصر وتاريخها السياسي العريق.

وانطلقت أعمال غرفة عمليات حزب حماة الوطن، لمتابعة سير العملية الانتخابية، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، صباح اليوم بالتزامن مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتواصل عملها حتى غد الثلاثاء.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، اللواء طارق نصير، الأمين العام، الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد - أمين التنظيم، النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الأستاذ هاني العتال، مساعد رئيس الحزب - أمين أمانة الإعلام المركزية، العميد أحمد الأشموني، أمين العلاقات العامة، المهندس كريم إمام، أمين الشباب، والمحاسب محمد الحداد، أمين العمال.