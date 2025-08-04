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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يستبعد أمين شباب كفر الشيخ

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أصدر السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية والنائب أحمد رسلان أمين التنظيم المركزي قرارا بإعفاء علي مصطفى طه أبو سكين أمين شباب الحزب بكفر الشيخ، من مهامه الحزبية ومنصب أمانة الشباب بالمحافظة. 

جاء ذلك ردا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرف وظهور غير لائق من قبل أم ين شباب حزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ وبناء على توجهات رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار.

ووجه د. عاصم الجزار رئيس الحزب، بضرورة اتخاذ إجراء رادع للحفاظ على صورة الحزب.

تضمن القرار استبعاد المذكور من كافة تشكيلات الحزب، مع إخطار أمين الحزب بكفر الشيخ بهذا القرار.

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