الجبهة الوطنية يطلق غرفة عمليات الحزب بالإسماعيلية لمتابعة سير العملية الانتخابية للشيوخ

أطلقت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على ضمان الجاهزية الكاملة، والانضباط في التحرك، وسرعة التدخل لحل أي مشكلات قد تواجه المرشحين أو أمناء المراكز خلال مراحل الانتخابات.

وقال النائب محمد طلبة، أمين الحزب بالإسماعيلية، إن غرفة العمليات تمثل الذراع التنظيمي الرئيسي لمتابعة الاستعدادات والتحركات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على التنسيق الكامل بين مختلف أمانات الحزب، وتلقي التقارير الميدانية أولًا بأول، فضلًا عن تخصيص وسائل تواصل مباشرة مع مناديب وفرق عمل الحزب علي الأرض، بهدف تقديم الدعم الفوري، وتذليل العقبات، وضمان الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد النائب محمد طلبة، أنه تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث وسائل الاتصال والتوثيق، وتعمل على مدار الساعة لمتابعة كل تفصيلة بدقة، مؤكدا أن التقارير التي تصل للغرفة حتى الآن مطمئنة وتعكس الجدية التي يتعامل بها الحزب مع هذا الاستحقاق الوطني، علاوة علي تسجيل نسب مشاركة كبيرة من المواطنين في الساعات الأولي من بدء الاقتراع.

وشكل الحزب غرفة عملياته برئاسة النائب محمد طلبة، والمهندس أحمد صبري، مدير الغرفة، وصقر محمد، المنسق الإعلامي، وعضوية كلا من المهندس خليل السيسي، المهندس رجب بشاري، الأستاذة أماني فرحان، الاستاذ عبدالله جويفل، المهندس محمد بيومي، الدكتور أحمد بهاء الدين، الأستاذة تهاني رشدي، القبطان محمد سعد.

بالاضافة الي تشكيل غرفة عمليات للحزب في كل مركز، برئاسة محمد عوض الشحات، بمركز القنطرة غرب، وهيثم عبدالعال عمران، القنطرة شرق، يوسف السيد همام في حي اول، وترأس غرفة حي ثان سيد محمد كرار، ومحمد عبدالرحمن حي ثالث، ورفعت عايش، في مركز الإسماعيلية، وأبو جريشة محمود جيلاني، مركز فايد.

كما ترأس غرفة عمليات الحزب في مركز التل الكبير علي عبدالسميع، وحمادة طعيمة في أبو صوير، ومحمد عليان في القصاصين

#انز"الجبهة الوطنية" يطلق غرفة عمليات الحزب بالاسماعيلية لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات الشيوخ بمراكز وأحياء المحافظة

النائب محمد طلبة: الغرفة تعمل على التنسيق الكامل بين مختلف أمانات الحزب.. وتتواصل مباشرة مع المناديب علي الأرض

أطلقت أمانة حزب الجبهة الوطنية بالإسماعيلية غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على ضمان الجاهزية الكاملة، والانضباط في التحرك، وسرعة التدخل لحل أي مشكلات قد تواجه المرشحين أو أمناء المراكز خلال مراحل الانتخابات.

وقال النائب محمد طلبة، أمين الحزب بالإسماعيلية، إن غرفة العمليات تمثل الذراع التنظيمي الرئيسي لمتابعة الاستعدادات والتحركات على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على التنسيق الكامل بين مختلف أمانات الحزب، وتلقي التقارير الميدانية أولًا بأول، فضلًا عن تخصيص وسائل تواصل مباشرة مع مناديب وفرق عمل الحزب علي الأرض، بهدف تقديم الدعم الفوري، وتذليل العقبات، وضمان الالتزام الكامل بالقانون واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد النائب محمد طلبة، أنه تم تجهيز غرفة العمليات بأحدث وسائل الاتصال والتوثيق، وتعمل على مدار الساعة لمتابعة كل تفصيلة بدقة، مؤكدا أن التقارير التي تصل للغرفة حتى الآن مطمئنة وتعكس الجدية التي يتعامل بها الحزب مع هذا الاستحقاق الوطني، علاوة علي تسجيل نسب مشاركة كبيرة من المواطنين في الساعات الأولي من بدء الاقتراع.

وشكل الحزب غرفة عملياته برئاسة النائب محمد طلبة، والمهندس أحمد صبري، مدير الغرفة، وصقر محمد، المنسق الإعلامي، وعضوية كلا من المهندس خليل السيسي، المهندس رجب بشاري، الأستاذة أماني فرحان، الاستاذ عبدالله جويفل، المهندس محمد بيومي، الدكتور أحمد بهاء الدين، الأستاذة تهاني رشدي، القبطان محمد سعد.

بالاضافة الي تشكيل غرفة عمليات للحزب في كل مركز، برئاسة محمد عوض الشحات، بمركز القنطرة غرب، وهيثم عبدالعال عمران، القنطرة شرق، يوسف السيد همام في حي اول، وترأس غرفة حي ثان سيد محمد كرار، ومحمد عبدالرحمن حي ثالث، ورفعت عايش، في مركز الإسماعيلية، وأبو جريشة محمود جيلاني، مركز فايد.

كما ترأس غرفة عمليات الحزب في مركز التل الكبير علي عبدالسميع، وحمادة طعيمة في أبو صوير، ومحمد عليان في القصاصين