حاتم باشات يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ..ويؤكد: المشاركة الشعبية تعكس وعي المصريين

أدلى اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة قومية الأهرام المشتركة بشارع الأهرام في مصر الجديدة.

وفي تصريحاته عقب التصويت، أكد باشات أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني تفرضه طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، مشددًا على أن هذه المشاركة بمثابة أمن قومي تمثل دعمًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومؤسساته.

وقال "نعيش لحظة فارقة في تاريخ مصر في ظل التحديات الراهنة، تتطلب منّا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نشارك في صياغة مستقبل هذا الوطن عبر مؤسساته التشريعية"، داعيًا المواطنين إلى النزول بكثافة والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف اللواء باشات أن مجلس الشيوخ يُعد أحد الركائز الدستورية في دعم صناعة القرار وصياغة السياسات العامة، وأن بناء مؤسسات قوية وفاعلة يبدأ من صندوق الاقتراع، مؤكدًا أن مشهد المشاركة الشعبية اليوم يعكس وعي المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء الوطني.

واختتم تصريحه بدعوة كل أبناء الشعب المصري للنزول والمشاركة الفاعلة، صوتك أمانة و واجب وطني وهو رسالتك بأنك شريك حقيقي في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.