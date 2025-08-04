قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهيدان وعدة إصابات في قصف للاحتلال شمال مدينة غزة
عاقبها بوصلة تعذيب.. الإعدام لقاتـ.ل نجلته الخصوص بالقليوبية
إغلاق تيك توك في مصر| هل يهدد ويربك بيئة الاستثمار الرقمي؟.. خبير يجيب
المصريين الأحرار: نخوض معركة الشيوخ.. وجولات مكثفة لمرشحي الحزب وأماناته
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حاتم باشات يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ..ويؤكد: المشاركة الشعبية تعكس وعي المصريين

حاتم باشات، عضو أمانة أمانة الدفاع والأمن القومي بالجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
حاتم باشات، عضو أمانة أمانة الدفاع والأمن القومي بالجبهة الوطنية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ
حسن رضوان

أدلى اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة قومية الأهرام المشتركة بشارع الأهرام في مصر الجديدة.

وفي تصريحاته عقب التصويت، أكد باشات أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا دستوريًا، بل واجب وطني تفرضه طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، مشددًا على أن هذه المشاركة بمثابة أمن قومي تمثل دعمًا مباشرًا لاستقرار الوطن ومؤسساته.

وقال "نعيش لحظة فارقة في تاريخ مصر في ظل التحديات الراهنة، تتطلب منّا جميعًا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نشارك في صياغة مستقبل هذا الوطن عبر مؤسساته التشريعية"، داعيًا المواطنين إلى النزول بكثافة والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف اللواء باشات أن مجلس الشيوخ يُعد أحد الركائز الدستورية في دعم صناعة القرار وصياغة السياسات العامة، وأن بناء مؤسسات قوية وفاعلة يبدأ من صندوق الاقتراع، مؤكدًا أن مشهد المشاركة الشعبية اليوم يعكس وعي المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء الوطني.

واختتم تصريحه بدعوة كل أبناء الشعب المصري للنزول والمشاركة الفاعلة، صوتك أمانة و واجب وطني وهو رسالتك بأنك شريك حقيقي في بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات.

حاتم باشات الجبهة الوطنية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ازاي اعرف لجنتي موعد فتح اللجان الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

ترشيحاتنا

بدر رجب

خاص| شكوي أولياء الأمور تهدد اختيار العناصر المميزة داخل البنك الأهلي

يوسف نادر

تأكيدا لصدى البلد.. الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع حارس بيراميدز

منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب يواجه المغرب وديا استعدادا لكأس العالم تحت 20 عاما

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد