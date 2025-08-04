الوطنية للانتخابات: سهولة ويسر في اليوم الأول لاستحقاق الشيوخ

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه منذ الصباح الباكر تمت الأعمال الخاصة بإدارة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، وتم متابعة عملية فتح كل اللجان الفرعية التي بلغ عددها 8825 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية تباعا حتى تمام الانتهاء من آخر لجنة فتحت في تمام الساعة 2:35 ظهرا في لجنة بمحافظة الشرقية، وتحديدا في مركز ولاد صقر.

وأضاف المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مداخلة ببرنامج "من مصر"، من تقديم الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العملية الانتخابية في محافظات الجمهورية سارت بسهولة ويسر لكل الناخبين، وشهدنا كثافات في بعض اللجان على مستوى الجمهورية، وكانت اللجان التي شهدت التكدس مسقط رأس المترشحين، وبالتالي كان فيها ازدحام شديد.

وتابع المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن : "إلا أنه تم التواصل مع رؤساء لجان الهيئات القضائية لتيسير كل الإجراءات لدخول الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم".