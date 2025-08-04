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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هاني هلال: مدارس الراهبات نموذج لبناء الشخصية والانتماء

مدارس
مدارس
عادل نصار

قال الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، إن مدارس الراهبات في مصر تقدم نموذجًا ناجحًا لبناء شخصية الطفل، من خلال الالتزام، وغرس روح الانتماء والعمل الجماعي والقيادة، مشيرًا إلى أن القيادة في هذا السياق لا تعني تعيين طفل دائم في موقع المسؤولية، بل تعني أن يتاح لكل طفل وطفلة فرصة يومية ليكون رائد الفصل، حتى يتعلم الجميع معنى القيادة مبكرًا، متابعًا: «لو في طفل مش قادر يكون قائد بنبدأ نعلمه، وفي مدارس الراهبات بيقفوا مع الضعيف لحد ما يقوى، لأن هدفهم الحقيقي هو بناء المجتمع».

وأوضح هلال، خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق الشراكة التعليمية بين مصر واليابان بدأ بتجربة محدودة في مدرستين فقط، إحداهما في الوايلي والأخرى في إمبابة، وسط تحفظات من الجانب الياباني وشكوك في قدرة النموذج على النجاح داخل البيئة المصرية.

وتابع: «في البداية كان هناك تخوف من الأهالي إن أولادهم هيروحوا المدرسة علشان ينضفوا الفصول، لكن بعد التطبيق وفي نهاية العام بدأ أولياء الأمور يزوروا المدارس بأنفسهم علشان يعرفوا أولادهم بيعملوا إيه، ولما شافوا النتيجة، إن أولادهم بقوا يساعدوا في شغل البيت، ومبقوش مهملين زي الأول، اقتنعوا إن التجربة نجحت».

هاني هلال شخصية الطفل مدارس الراهبات الدكتور هاني هلال الشراكة التعليمية

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