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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس

البلوجر علياء قمرون - بائعة المناديل
البلوجر علياء قمرون - بائعة المناديل
كتب محمد عبدالله :

أمرت جهات التحقيق المختصة، حبس البلوجر علياء قمرون 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة نشر محتوي خادش للحياء.

انهارت علياء قمرون داخل محبسها بعد صدور قرار النيابة العامة بحبسها علي ذمة التحقيقات ودخلت في نوبة من الصراخ والبكاء وأخذت تردد كلمات أنا غلطانة ومش هعمل كدا تاني.

الأجهزة الأمنية 

تلقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي اشتهرت بـ علياء قمرون  والشهرة  علياء مناديل بعد ورود عدة بلاغات ضدها تتهمها بخدش الحياء العام عبر بث مقاطع مصورة مخالفة للآداب العامة وفي تلك السطور نرصد لكم التفاصيل الكاملة عن المتهمة: 

القبض على علياء مناديل 

علياء قمرون الشهير بـ  علياء مناديل من طنطا بدأت رحلتها على التيك توك بعرض منتجات ثم تحولت لأسلوب الشحاته أنها لا تملك أموال وأنها تحتاج إلي أموال من أجل عملية فى عينها ثم تقوم بعمل فيديوهات بالحجاب ثم تبدءأ فى خلع الحجاب والرقص لجذب المتابعين

علياء قمرون النصابة 

 وتمارس النصب  وبدأت تستعطف المتابعين ثم بدأت عمليات الابتزاز لمن يتعاملون معها وتعرض منتجها على المارة وتطلب مقابلا محددا ولا ترضى بغيره وفي حالة الحصول على أقل مما طلبت أو أعرض عنها الشخص الذي تستهدفه فتبدأ حينها بشتمه بألفاظ خارجة أو ضربه ورمي المشروبات في وجهه إن كان أنثى حسبما روت بعض الفتيات.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية ألقت القبض على عدد من البلوجرز بسبب البلاغات المقدمة ضدهم مث سوزي الأردنية وأم مكه وأم سجده ومداهم ومازال هناك أخرين جاري ضبطهم .

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