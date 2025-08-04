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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل ورشة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار وذلك 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.


 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالطابق الأرضى ملك أحدهم، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار كما عُثر بحوزتهم على مجموعة من الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية الحفر.


 

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار الآثار

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