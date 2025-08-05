محافظ أسيوط: إقبال واضح من الكبار والنساء والشباب في انتخابات الشيوخ

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إن غرفة العمليات على قدم وساق لمتابعة الانتخابات، متابعا: كافة غرف العمليات المتنقلة تقدم بث مباشر ونتواصل مع غرفة العمليات المركزية بالقاهرة.

واضاف خلال حواره على القناة الأولى، أن المحافظة تقدم بث مباشر بكل الأحداث على الطبيعة، ونتعامل مع أي خطأ قد يحدث على الفور، بالإضافة إلى توفير تجهيزات لوجستية للتسهيل على المواطنين.

وشدد على أن المحافظة توفر كافة احتياجات المواطنين من كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن ومبردات هواء ومياه، مؤكدا على أن هناك إقبال واضح من الكبار والنساء والشباب.