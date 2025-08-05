مشاركة نيافة الأنبا تيموثاوس في انتخابات مجلس الشيوخ | صور

في إطار حرص نيافة الحبر الجليل الأنبا تيموثاوس، أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، على المشاركة الفاعلة في الحياة الوطنية، وممارسة الواجب الوطني والحق الدستوري، قام نيافته بالإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥م، بمقر لجنة مدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة.

انتخابات مجلس الشيوخ

وقد كان في استقبال نيافته لفيفٌ من الآباء كهنة الإيبارشية، وعددٌ من السادة أعضاء البرلمان والمرشحين، إلى جانب جمهورٍ غفيرٍ من شعب الإيبارشية، في مشهدٍ وطنيٍّ مبهجٍ يُجسِّد روح الانتماء والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

كما أدلى القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

توجه وكيل البطريركية إلى مدرسة قومية الأهرام المشتركة بروكسي، لأداء الواجب الوطني، والمشاركة في الانتخابات.