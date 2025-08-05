عميد كلية حقوق أسيوط: «انزل.. شارك.. اختار.. لا تبخل بصوتك على بلدك

أدلى الدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط، بصوته في لجنة مدرسة عصمت عفيفي الكائنة بحي شرق أسيوط، في انتخابات الشيوخ 2025.

ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي

وأكد عميد كلية الحقوق بأسيوط، ضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، قائلا: «لا تبخل بصوتك على بلدك.. انزل.. شارك.. اختار كيفما تشاء وكيفما تريد في انتخابات مجلس الشيوخ المصري، باعتبار له اختصاصات مهمة في مجال المعاهدات والشئون الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطن المصري».

يشار إلى أنه يتنافس في هذه الانتخابات 22 مرشحا في محافظة أسيوط على 5 مقاعد فردية، بخلاف 4 مقاعد أخرى مخصصة للمحافظة على القائمة الوطنية.