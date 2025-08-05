بقرار من فيريرا.. نجم الزمالك يغيب عن مباراة سيراميكا كليوباترافي الدوري

مازال موقف أحمد فتوح الاظهير الأيسر لنادي الزمالك مؤجل، وقرر جون إدوارد المدير الرياضى لنادي الزمالك تأجيل حسم موقف اللاعب.

ويتدرب أحمد فتوح بشكل فردي ولم يتواجد في التدريبات الجماعية للفريق وأصبح خارج حسابات فيريرا لمباراة سيراميكا في مسابقة الدوري.

أحمد حسن: أحمد فتوح متمسك بالبقاء في الزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وكتب سي د عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك":

“أحمد فتوح يرغب في البقاء مع الزمالك وعدم الرحيل.”

تصدر أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، قائمة الموضوعات الأكثر بحثا عبر محرك "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك على خلفية تطورات أزمته الأخيرة مع النادي، والتي بدأت بعد ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية دون إذن مسبق من الجهاز الفني.