التعليم تعلن تفاصيل عاجلة بشأن قواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وقواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026 ، مؤكدة ما يلي :

تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية الألمانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس https://ads.student.app.emerald.education/ ولا يتم النظر أو قبول أي طلبات للتقدم الجديد بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة ، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل

سيكون التقدم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول فقط .

يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام ٢٠٢٥ بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن

لا يتم تطبيق أي استثناء في كثافة الفصول في المدارس المصرية الألمانية وفق القواعد المعمول بها والقرار الوزاري رقم ١٥٧ لسنه ٢٠٢٤ المنظم للقبول في المدارس المصرية الألمانية .

اليوم الدراسي في المدارس المصرية الألمانية يوم كامل من الساعة ٧:٣٠ صباحا وحتى ٣:٣٠ مساءا ، وللمدرسة الحق في تعديل خريطة اليوم الدراسي وفق منظومة عملها ولا يحق لولى الأمر الاعتراض عليها نظرا لطبيعة المنظومة التعليمية بالمدارس ، واختيار ولي الأمر للانضمام للمنظومة ، ويلتزم بذلك ولي الأمر في حضور نجله /كريمته إلى المدارس في المواعيد المحددة ولا يسمح بأي استثناء ، تنفيذا لقواعد منظومة التعليم التي تقدمها المدرسة ويلتزم بها ولي الأمر .

خدمة توصيل الطلاب غير إلزامية وفق القواعد التي تضعها شركة الإدارة ولا يتم تقديم وجبات غذائية نهائيا من خلال المدارس المصرية الألمانية.

إقرار مهم من ولي الأمر

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرار بالعلم والموافقة على قواعد القيد في المدارس المصرية الألمانية و كافة اللوائح الداخلية للمدرسة بمجرد استكماله لاستمارة التقدم الإلكترونية، وبمجرد التوقيع على الإقرار يعتبر ولى الأمر موافق على لائحة العمل الداخلي للمدرسة، وفى حال رفض ولي الأمر التوقيع على الإقرار سيتم إلغاء طلبه والانتقال إلى الاسم التالي، وسوف يشمل

هذه الإقرار ما يلي:

• موافقة ولى الأمر على تطبيق النموذج الألماني ( بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام)

• موافقة ولى الأمر على قائمة اللوائح الداخلية للمدرسة شاملة الكود الأخلاقي والكود السلوكي وكود الزى المدرسي وكود المظهر العام للطالب وذلك حفاظا على منظومة العمل بالمدارس و أنظمة النشاط الألماني.

• موافقة ولى الأمر على تقديم خدمة تطوعية للمدرسة وفقا للقواعد التي تضعها المدرسة في هذا الشأن.

• موافقة ولى الأمر على سداد مقدم المصروفات والمصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك وفي حالة مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا ودون الحاجة لإنذاره أو إخطاره رسميا علما بأنه توجد أكثر من منظومة لتسهيل سداد المصروفات لدى المدرسة لولى الأمر اختيار ما يناسبه منها

رابط التقديم في المدارس المصرية الألمانية

وفي هذا الإطار تُعلن الوزارة عن فتح باب التقديم للالتحاق بالصفوف الدراسية الجديدة في المدارس المصرية الألمانية، للعام الدراسي 2025/ 2026، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للمدارس بداية من اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025 حتى يوم 23 أغسطس 2025:

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وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقديم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل.

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن التقديم هذا العام يقتصر على المستوى الأول من رياض الأطفال، وفق الشروط المعتمدة، والتي تشمل أن يكون الطفل مستوفيًا للشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2025 بناء على نتيجة المقابلة الشخصية للتلميذ بعد تطبيق القواعد المعتمدة في هذا الشأن، وتُفتتح المدارس المصرية الألمانية على مراحل، حيث يُتاح التقديم فقط للصفوف التي بدأ تشغيلها فعليًا وفقًا لسنة افتتاح كل مدرسة، ويبدأ التشغيل في العام الدراسي 2025/ 2026 بالمستوى الأول من رياض الأطفال فقط، على أن تتم إضافة صف دراسي جديد في كل عام ضمن خطة التشغيل التدريجي المعتمدة.