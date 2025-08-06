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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

موعد الأوكازيون الصيفي 2025 وتخفيضاته الكبرى على السلع حتى موعد انتهائه

الأوكازيون الصيفي 2025
الأوكازيون الصيفي 2025
ياسمين القصاص

في إطار جهود الحكومة المستمرة لضبط الأسواق وتنظيم المواسم التجارية بما يضمن حماية حقوق المستهلك وتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا بمقر الوزارة، لمناقشة الآليات الرقابية المنظمة لموسم التصفية الصيفية «الأوكازيون الصيفي 2025». 

ويأتي هذا التحرك في سياق اهتمام الوزارة بضمان تطبيق القواعد القانونية والضوابط المقررة خلال فترات التخفيضات الموسمية.

مد فترة الأوكازيون الصيفي لعام 2024 حتى نهاية سبتمبر

وأعلن الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع عن موعد انطلاق فترة التصفية الموسمية الثانية للعام الجاري، والتي تعرف باسم الأوكازيون الصيفي 2025، حيث تبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى يوم 4 سبتمبر 2025.

وفقا لما تقرر، ستكون مدة المشاركة في الأوكازيون أسبوعين لكل محل تجاري، ويشترط على الراغبين في الاشتراك التقدم بطلب رسمي إلى مديرية التموين التابعين لها. 

كما يلزم التاجر بالإعلان الواضح عن نسبة الخصم على كل سلعة، بالإضافة إلى عرض السعر قبل وبعد التخفيض، مع توضيح سعر البيع خلال الشهر الذي سبق انطلاق فترة الأوكازيون، وذلك لضمان الشفافية ومنع التضليل.

رقابة مشددة لحماية الأسواق والمستهلكين

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين على أهمية تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولة للتلاعب أو تقديم عروض وهمية لا تعكس تخفيضات حقيقية.

كما شدد على ضرورة التنسيق الفعال بين مختلف الأجهزة المعنية، وتفعيل أدوات الرصد الميداني والتفتيش الفوري، بما يكفل تقديم عروض حقيقية وعادلة للمستهلكين، ويمنع الممارسات التجارية المخالفة للقانون.

وأوضح الوزير أن حماية المستهلك وتوفير بيئة تجارية سليمة هما أولويتان للوزارة، خاصة خلال مواسم التخفيضات التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

مشاركة واسعة للأجهزة المعنية

وشارك في الاجتماع مجموعة من القيادات التنفيذية والرقابية، من بينهم اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.

ويعكس هذا الحضور الرفيع المستوى حرص وزارة التموين على التنسيق الشامل بين كافة الأجهزة لضمان نجاح الأوكازيون وتحقيق أهدافه المنشودة على أرض الواقع.

والجدير بالذكر، أن بهذه الإجراءات الرقابية والتنسيقية المحكمة، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق موسم الأوكازيون الصيفي 2025 وسط تأكيدات رسمية على تطبيق القانون بحزم، وتوفير فرص حقيقية للمواطنين للاستفادة من التخفيضات، في مناخ تجاري يتميز بالشفافية والانضباط.

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