التموين: مبادرة لتخفيض أسعار 15 سلعة أساسية 18%

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق بنسبة تصل إلى 18%.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز وفرة السلع في الأسواق بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

تنفيذ المبادرة في المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية

بدأت الوزارة تنفيذ المبادرة في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث شهدت أسعار اللحوم السودانية الطازجة انخفاضًا من 320 إلى 310 جنيهات، والدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، إلى جانب تخفيضات على أكثر من 20 صنفًا آخر.

كما أوضح المتحدث في مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن هناك تنسيقًا مع كبرى السلاسل التجارية والموردين والمنتجين لتعميم التخفيضات نفسها في المنافذ الخاصة بجميع المحافظات.

ضمان الجودة وتقليل حلقات التداول

أكد كمال أن خفض الأسعار لا يؤثر على جودة السلع، حيث تعمل الوزارة على تقليل حلقات التداول الوسيطة لتخفيض تكلفة المنتج دون المساس بجودته، مشددًا على حق المواطن المصري في الحصول على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر.

دور القطاع الخاص والشراكات لتحقيق الاستدامة

أشار المتحدث إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد عاملًا أساسيًا لتحقيق استدامة خفض الأسعار، مع التنسيق المستمر مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كافة الأسواق.

دعم الدولة لاستقرار السوق

تعمل الدولة على ضمان توافر احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وتسهل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وتوفير العملة الصعبة للمستوردين، مما يسهم في استقرار السوق وانخفاض الأسعار.

أوضح أحمد كمال أن الجهاز التمويني يمتلك شبكة توزيع تضم أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، وتسعى الوزارة إلى توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص عبر مبادرات مثل "كلنا واحد" التي تهدف إلى توحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية.