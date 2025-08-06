محافظ الجيزة: استمرار التنسيق مع وزارة التموين لإقامة أسواق "اليوم الواحد" بتخفيضات مناسبة

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك لبحث آليات تنفيذ مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لخفض الأسعار في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

جاء ذلك بحضور محمد نور السكرتير العام ومحمد مرعي السكرتير المساعد المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية والسيد عادل الخطيب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والسيد بلاسي مدير مديرية التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الغذائية وشعب الدواجن والأجهزة الكهربائية والصيدليات وعدد من كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة والمورّدة.

أكد محافظ الجيزة أن المحافظة تمتلك مقومات كبيرة لإنجاح هذه المبادرة خاصة في ظل وجود العديد من الشركات الكبرى العاملة في الصناعات الغذائية داخل نطاق المحافظة، مما يسهم في تعزيز المعروض وزيادة المنافسة بما ينعكس إيجابًا على الأسعار وجودة المنتجات.

وأوضح المحافظ أن التنسيق جارٍ مع عدد من الشركات لتحديد نسب التخفيضات على السلع الأساسية على أن يتم الإعلان عنها بوضوح أمام المواطنين لضمان الشفافية وتعزيز الثقة.

وفي السياق ذاته أكد المحافظ أن مبادرة خفض الأسعار تأتي في إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال أدوات اقتصادية وتنافسية فعالة، تقوم على زيادة المعروض، وتعزيز المنافسة، وتقليل التكاليف، بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على استقرار السوق دون الإخلال بآليات السوق الحر.

وخلال اللقاء أكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية على التوسع في إقامة أسواق "اليوم الواحد" بمختلف الأحياء والمراكز مع الإعلان عن نسب واضحة لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية المتاحة داخل تلك الأسواق بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين .

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سيتم تنظيم معرض "أهلاً مدارس" قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركات العارضة، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة مؤكدًا أن المعرض سيشهد نسب تخفيض جيدة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

كما شدد المحافظ على ضرورة متابعة التزام الشركات والعارضين بنسبة التخفيضات المُعلنة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة لضمان جدية التطبيق وتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتحقيق أهداف المبادرة على أرض الواقع وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.