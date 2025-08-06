قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية اتسمت بالمصارحة والشفافية
تعرف على فضل الوضوء قبل النوم.. 7 جوائز اغتنمها من الآن
بدون إصابات.. إخماد حريق شقة سكنية في التجمع الأول
مدبولي لـ صدى البلد: لا انحياز في قانون الإيجار القديم والأهم التراضي بين المالك والمستأجر
محاولات من نادي الزمالك لضم أحمد عيد قبل غلق باب القيد بساعات
تطورات الحالة الصحية للفنان محمد منير
برلماني: توطين الصناعات قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة بقدرات مصر
بعد استئصال كيس مبيضي ضخم.. مستشفى قنا الجامعى ينقذ سيدة حامل بالشهر الثامن
بعد التراجع.. سعر الدولار أمام الجنيه الأربعاء 6 أغسطس 2025 |آخر تحديث
احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ سنوات| ومصر تطمئن المستثمرين.. خبير يوضح
الجولة الأولى.. فوز صربيا وإسبانيا في المجموعة الثالثة ببطولة العالم لليد للناشئين
بسمة وهبة: التريند أصبح مرادفًا للإسفاف وهذه مصيبة أخلاقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإعلان عن خفض أسعار 640 سلعة بنسبة 18%.. تعرف على المنتجات

سلع غذائية
سلع غذائية
محمد صبيح   -  
ولاء عبد الكريم

 أعلن عادل الخطيب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية،عن تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار 640 سلعة أساسية بنسبة تتراوح ما بين 10% و18% داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية. 

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

أنواع السلع

وأوضح  خلال اجتماع محافظة الجيزة مع رئيس غرفة الجيزة أسامة الشاهد  ورئيس حماية المستهلك ابراهيم السجينى   أن قائمة التخفيضات تشمل مجموعة واسعة من السلع التي يعتمد عليها المستهلك المصري بشكل يومي، حيث تضمنت اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن المحلية والمستوردة، السكر، الأرز، الزيت بأنواعه عباد الشمس والذرة الصويا ، الشاي، المكرونة، الصلصة، البقوليات مثل العدس والفول والحمص، منتجات الألبان، الجبن، الزبدة والسمن، العصائر، الدقيق والمخبوزات، وكذلك المنظفات المنزلية.

 وأكد أن هذه السلع متوفرة بكميات كافية تضمن سد احتياجات المواطنين دون أي نقص.

وعُقد اجتماع موسع بديوان عام محافظة الجيزة، حضره رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ومحافظ الجيزة عادل النجار، ورئيس الغرفة التجارية أسامة الشاهد، حيث تم الاتفاق على متابعة تنفيذ المبادرة بشكل ميداني والتعامل مع أي معوقات، مع التنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضمان وصول التخفيضات إلى المواطنين بشفافية ودون وسيط.

كما أعلن عن إطلاق مبادرات داعمة للمبادرة، من أبرزها تنظيم أسواق اليوم الواحد في القرى والمراكز لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إقامة معرض "أهلاً مدارس" الذي يطرح المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق وفرة في المعروض واستقرار الأسعار، بما يعزز من قوة السوق ويصب في صالح المواطن المصري.

السلع القابضة الغذائية وزارة التموين أسعار مخفضة السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

ترشيحاتنا

جامعة طنطا

ترقية 23 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 17 مدرساً بجامعة طنطا

جانب من الحملة

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات بشارع 15 مايو بمحور العصار

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يتابع استعدادات كنيسة السيدة العذراء بشبرا لاحتفالات الصوم

بالصور

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

العلمين تحتضن الجولة الرابعة ‏من كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج.. صور ‏

كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج
كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج
كأس إيزى كارت مصر 2025‏ لسيارات الكارتنج

7 ميداليات حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة في غانا

بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

سيارة BMW العائلية تحطم رقما قياسيا لم تصل إليه أي سيارة من قبل

BMW
BMW
BMW

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد