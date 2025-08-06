الإعلان عن خفض أسعار 640 سلعة بنسبة 18%.. تعرف على المنتجات

أعلن عادل الخطيب نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية،عن تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار 640 سلعة أساسية بنسبة تتراوح ما بين 10% و18% داخل المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وضمان توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

أنواع السلع

وأوضح خلال اجتماع محافظة الجيزة مع رئيس غرفة الجيزة أسامة الشاهد ورئيس حماية المستهلك ابراهيم السجينى أن قائمة التخفيضات تشمل مجموعة واسعة من السلع التي يعتمد عليها المستهلك المصري بشكل يومي، حيث تضمنت اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن المحلية والمستوردة، السكر، الأرز، الزيت بأنواعه عباد الشمس والذرة الصويا ، الشاي، المكرونة، الصلصة، البقوليات مثل العدس والفول والحمص، منتجات الألبان، الجبن، الزبدة والسمن، العصائر، الدقيق والمخبوزات، وكذلك المنظفات المنزلية.

وأكد أن هذه السلع متوفرة بكميات كافية تضمن سد احتياجات المواطنين دون أي نقص.

وعُقد اجتماع موسع بديوان عام محافظة الجيزة، حضره رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، ومحافظ الجيزة عادل النجار، ورئيس الغرفة التجارية أسامة الشاهد، حيث تم الاتفاق على متابعة تنفيذ المبادرة بشكل ميداني والتعامل مع أي معوقات، مع التنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لضمان وصول التخفيضات إلى المواطنين بشفافية ودون وسيط.

كما أعلن عن إطلاق مبادرات داعمة للمبادرة، من أبرزها تنظيم أسواق اليوم الواحد في القرى والمراكز لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إقامة معرض "أهلاً مدارس" الذي يطرح المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة قبيل بدء العام الدراسي الجديد. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق وفرة في المعروض واستقرار الأسعار، بما يعزز من قوة السوق ويصب في صالح المواطن المصري.