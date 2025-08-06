ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

بدأت وزارة التموين تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار على مستوى الجمهورية، تيسيراً على المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية بشكل يومي.

استقرار بالأسواق

وأكد شريف فاروق وزير التموين أن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وزيادة المعروض، دون المساس بجودة المنتجات.

تخفيف الضغط على الأسر

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن الأسر المصرية، وتعزيز الشفافية والتنافسية في السوق، مع التوسع في المبادرة مستقبلًا لتشمل المزيد من السلع.

مبادرة تخفيض الأسعار

تخفيضات وزارة التموين 2025

وبدأت مبادرة تخفيض الأسعار منذ أمس الثلاثاء 5 أغسطس، وتتوافر داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

18 % تخفيض

المبادرة تستهدف تقديم تخفيضات ملموسة على سلع تشكل مكونًا رئيسيًا في سلة الغذاء المصرية، كما أن التخفيضات تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والزيت وغيرها من المنتجات.

أسعار السلع بعد التخفيض في المجمعات الاستهلاكية

-اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 310 جنيهات بدلاً من 320 جنيها.

- السكر سعر الكيلو 28 جنيها بدلا من 30 جنيها.

- اللحوم المجمدة 190جنيها للكيلو بدلا من 220 جنيها.

- الدواجن المجمدة سعر الكيلو 90 جنيها بدلا من 110جنيهات للكيلو.

- اللحوم البلدية 330 جنيها للكيلو بدلاً من 350 جنيها للكيلو.

- زيت خليط 800 مل 52 جنيها بدلا من 54.5 جنيه.

- زيت خليط 1 لتر 67 جنيها بدلا من 70 جنيها.

- زيت ذرة 1 لتر 95.5 جنيه بدلاً من 107.5 جنيه.

- ارز سعر الكيلو 28.5 بدلاً من 30 جنيها.

- مكرونة واحد كيلو 23.5 جنيه بدلا من 25 جنيه.

- شاي 250 جرام بسعر 33 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سمن نباتي 700 جرام بسعر 59 جنيها بدلا من 62 جنيها.

- صلصة 300 جرام بسعر 17.5جنيه بدلا من 19جنيها.

اسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية

تخفيض 5% على المنظفات ومنتجات أخرى

كما شملت المبادرة تخفيضًا بنسبة 5% على بعض السلع الأخرى مثل المنظفات، المخبوزات، العصائر، ومنتجات العناية الشخصية.

مكان السلع المخفضة

تتوافر السلع المخفضة الخاصة بمبادرة وزارة التموين، بالمجمعات الاستهلاكية الموجودة على مستوى الجمهورية ، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

منافذ التموين

وبدأ تنفيذ المبادرة بدأ بالفعل في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية .