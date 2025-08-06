15 سلعة أساسية.. مفاجأة وزارة التموين للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 18%

أعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية بنسبة تصل إلى 18%، تشمل اللحوم والدواجن والسكر والزيت، ضمن جهود الوزارة لضبط الأسعار وزيادة وفرة السلع.

تنفيذ المبادرة في المجمعات الاستهلاكية

بدأت المبادرة تنفيذها في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع تخفيضات ملموسة على منتجات مهمة، مثل انخفاض سعر اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، والدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا.

توجيه مباشر من رئيس الوزراء لتوسيع نطاق المبادرة

أكد المتحدث أن المبادرة جاءت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع محورين رئيسيين: تنفيذ التخفيضات في المجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية لتعزيز وصول التخفيضات إلى كافة المحافظات.