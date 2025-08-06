40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية.. تخفيضات تصل إلى 18% على السلع| تفاصيل

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن التعاون مع القطاع الخاص، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرار المبادرة وتوسيع نطاقها، من خلال تنسيق شامل مع الموردين والمنتجين.

تخفيض الأسعار دون المساس بالجودة

وأوضح المتحدث أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لجودة السلع، مع تقليل حلقات التداول الوسيطة لتخفيض تكلفة المنتج، مؤكداً أن المواطن يحصل على سلعة عالية الجودة سواء كان من حاملي البطاقات التموينية أو المشترين بالسعر الحر.

شبكة توزيع ضخمة ومبادرات جديدة لدعم السوق

وأضاف أن الجهاز التمويني يضم أكثر من 40 ألف منفذ بيع على مستوى الجمهورية، مع خطط لتوسيع الشراكات عبر مبادرات مثل "كلنا واحد" التي تهدف إلى توحيد العلامة التجارية للمنافذ ودعم استثمارات السلاسل التجارية، إلى جانب جهود الدولة لتوفير احتياطي استراتيجي وتسريع الإفراج الجمركي لدعم استقرار الأسعار.

وأعلن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق الوزارة مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيض أسعار 15 سلعة أساسية في الأسواق، ضمن استراتيجية شاملة لضبط الأسعار وتعزيز وفرة السلع، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وأوضح كمال، خلال مداخلة له في برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة تستهدف تقديم تخفيضات ملموسة على سلع تشكل مكونًا رئيسيًا في سلة الغذاء المصرية، مشيرًا إلى أن التخفيضات تصل إلى 18%، وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والزيت وغيرها من المنتجات.

وذكر المتحدث أن تنفيذ المبادرة بدأ بالفعل في 1060 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث انخفض سعر اللحوم السودانية الطازجة من 320 إلى 310 جنيهات، وسعر الدواجن من 125 إلى 90 جنيهًا، والسكر من 30 إلى 28 جنيهًا، والزيت الخليط من 70 إلى 67 جنيهًا، إلى جانب تخفيضات مماثلة على أكثر من 20 صنفًا أساسيًا.