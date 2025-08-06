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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فرحات: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية اتسمت بالمصارحة والشفافية

السيسي
السيسي

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال لقائه الدوري مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية كانت ذات أهمية كبيرة من عدة زوايا، سواء في مضمونها أو توقيتها.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، أن اللقاء يأتي في إطار حرص الرئيس على التواصل المباشر مع طلاب هذه المؤسسة الوطنية المهمة، بما يعكس اهتمامه المتواصل ببناء وعي الأجيال الجديدة، لافتًا إلى أن الكلمة رغم أنها جاءت داخل إطار أكاديمي عسكري، إلا أنها كانت موجهة أيضًا للشعب المصري بأكمله، حيث اتسمت بالمصارحة والشفافية.

وأضاف أن الكلمة حملت رسائل واضحة ومباشرة تتعلق بعدة ملفات محورية، أبرزها العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، والموقف المصري الثابت تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى رؤية الدولة المصرية حيال أزمات الشرق الأوسط.

كما أشار فرحات إلى أن الرئيس استعرض خلال كلمته الثوابت الاستراتيجية التي تحكم السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا أن الموقف المصري يقوم على مبادئ راسخة من احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، والدفاع عن الأمن القومي العربي.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس مجلس إدارة الأهرام أن الكلمة تضمنت كذلك مصارحة حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على المنطقة العربية، وخاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط، والقرن الإفريقي، والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على شرح أبعاد هذه التحديات من منظور وطني واستراتيجي شامل.

السيسي كلمة السيسي محمد فايز فرحات

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