قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روبيو: واشنطن تدرس شروط موسكو وترامب يستعد للقاء بوتين لحسم مصير حرب أوكرانيا
الزمالك يفاوض الكيني بارون أوشينج لتدعيم الجبهة اليمنى
رسميا.. إغلاق باب القيد الصيفي استعدادًا لموسم 2025-2026
شاهد.. أول تاكسي بدون سائق في أوروبا من هذه الماركة
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
الكوليرا تجتاح السودان .. أكثر من 96 ألف إصابة وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة
طارق يحيى: فيريرا سيكون له دورًا كبيرًا في نجاح أو فشل صفقات جون إدوارد
أحمد موسى: خطة إسرائيلية مرتقبة لاحتلال غزة بالكامل والمرحلة القادمة خطيرة.. وتفاصيل مهمة عن قيمة الإيجار القديم| أخبار التوك شو
بسمة وهبة: مشاهد غامضة وتكرار حالات الوفاة تثير الريبة في عالم التيك توك
برلماني: ضبط صانعي محتوى بتهم غسيل أموال وحيازة مخدرات.. والتحقيقات مستمرة
جمال شعبان: كل سيجارة تُنقص من عمر المُدخن 11 دقيقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: واشنطن تدرس شروط موسكو وترامب يستعد للقاء بوتين لحسم مصير حرب أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
القسم الخارجي

 أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أن الولايات المتحدة ستعرف خلال «أسابيع، لا أشهر» ما إذا كانت روسيا جادة في السعي نحو السلام، معلّقًا: «أملنا أن تكون كذلك»، وفقا لـ رويترز. 

وشدّد على أن نجاح العملية السياسية يعتمد على أفعال موسكو، لا تصريحاتها.

وخلال منتدى كوالالمبور الأخير، تبادل روبيو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف «أفكارًا جديدة» تسعى لتحريك مسار السلام، لافتًا إلى أن هذه المقاربات الواعدة لم تُفضِ بعد إلى نتائج مؤكدة، حسب وكالة اسوشيتدبرس الامريكية

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، وصف روبيو حالة الجمود في المفاوضات بـ«العقبة الكبرى»، مؤكّدًا أن التقدم لا يتحقق إلا عبر لقاء مباشر بين ترمب وبوتين، مجدّدًا التزام ترامب بالمشاركة والطويل النفس في سبيل السلام، رغم توقعات منخفضة للقاءات الحالية، وفقا لـ CBS News

ووفقًا لمصادر عدة، روسيا تشترط اعترافًا بسيادتها على الأراضي التي تحتلها، ضمانات بعدم انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، ورفع العقوبات الاقتصادية عنها 

لقد كان الهدف من الاجتماعات الثنائية الأميركية–الروسية في الرياض في 18 فبراير 2025 بحث هذه المطالب، وتحديد ما إذا كانت علنيّة أو سرّية ومتّسقة مع مصالح موسكو الحقيقية 

واوضح روبيو خلال لقاء رسمي، أن الولايات المتحدة تسعى «لتجربة الشروط» و«عملية اختبار»، بغية تقييم ما إذا كانت روسيا بذلك جادة لإتمام تسوية دائمة بشكل عاجل.

وأكّد الوزير الأمريكي أن الرئيس ترمب أعلن عن موعد نهائي خلال يوليو 2025 لروسيا لإنهاء الحرب أو مواجهة عقوبات اقتصادية شديدة، بما فيها رسوم جمركية ضخمة وإجراءات ثانوية ضد مشتري النفط الروسي من دول مثل الهند والصين 
 

وكرّر روبيو أن واشنطن لا ترفض الحوار، لكنها لا تقبل بالمماطلة، رافضًا الانجرار إلى «مفاوضات بلا نهاية» ، وفقا لـ موقع بوليتيكو.

كما أشار روبيو إلى أن اللقاءات التي جرت مع روسيا لم تُظهر «تقدّمًا فعليًا»، مستنكرًا استمرار الضربات الروسية على أوكرانيا رغم حديث موسكو عن رغبتها في وقف العنف، حسب نيويورك بوست

وإلى جانب التصريحات، أعلن البيت الأبيض أنه يجري التحضيرات لعقد لقاء ثلاثي أو ثنائي بين الرئيس ترمب وبوتين وربما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بعد تقييم نتائج جولة المفاوضات الحالية التي تضم المبعوث ستيف ويتكوف وروسيا 

وأكد روبيو أن «ترامب هو الزعيم الوحيد في العالم الذي قد يبدأ هذه العملية»، إلا أن الإطار الكامل لأي مفاوضات مستقبلية لا يزال تحت الإنشاء، ويتطلب مشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية وهو أمر لم يتحقق بعد. 

الولايات المتحدة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

أطباء بطب طنطا

تحرك عاجل لوأد فتنة قسم النساء والتوليد بطب طنطا.. بيان رسمي

الإيجار القديم - أرشيفية

بخلاف انتهاء المدة.. إخلاء وحدات الإيجار القديم بهذه الحالات رسميا

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ترشيحاتنا

زيت شجرة الشاي

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها

بعد حملة التطهير.. البيج ياسمين تعود لأنوثتها خوفاً من القبض عليها

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

بالصور

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي

بعد حملة التطهير.. البيج ياسمين تعود لأنوثتها خوفاً من القبض عليها

بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها
بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها
بعد حملة التطهير من الداخلية .. البيج ياسمين تعود لإنوثتها خوفاً على مستقبلها

مفاجأة في حالتها.. اعرف سبب مرض أنغام وسر الإصابة به

انغام
انغام
انغام

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط
الفلوس بتغير.. زوجة عصام صاصا بين عمليات البوتكس والشفط

فيديو

واقعة طفل المهندسين

طفل يفارق الحياة على يد شاب داخل سوبر ماركت.. والسبب صادم

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد