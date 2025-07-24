روبيو يلتقي الصفدي لبحث اتفاق ثلاثي مع دمشق وتعزيز التهدئة بسوريا وغزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، تناول عدة ملفات دولية حيوية، أبرزها الاتفاق الثلاثي بين واشنطن وعمان ودمشق للحفاظ على وقف إطلاق النار في جنوب سوريا، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع المتدهورة في غزة والضفة الغربية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير روبيو شدد خلال اللقاء على "ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الراهنة في جنوب سوريا"، مشيرًا إلى أهمية إيجاد إطار تفاوضي ثلاثي يضم الولايات المتحدة والأردن وسوريا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، الذى تم التوصل إليه مؤخرًا، لا سيما فى محافظة السويداء التي شهدت تصعيدًا خطيرًا خلال الأسابيع الماضية.

وأكد البيان أن الجانبين اتفقا على أن "وقف إطلاق النار الهشّ لا يمكن أن يدوم دون تواصل دبلوماسي حثيث"، لافتًا إلى استمرار التنسيق عبر القنوات الثلاثية، مع إشراك عدد من القوى الإقليمية لضمان تطبيق فعّال لبنود الاتفاق على الأرض.

وبحسب ما ذكرته الخارجية الأمريكية، ناقش الطرفان أيضًا مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة في ظل التصعيد العسكري المستمر وتدهور الأوضاع الإنسانية. وأشار روبيو إلى أن بلاده تؤيد "وقف الأعمال العدائية فورًا"، مع ضرورة تعزيز الجهود الإنسانية والدفع باتجاه تسوية شاملة تحفظ أرواح المدنيين.

يأتي هذا اللقاء في إطار تحركات دبلوماسية أمريكية نشطة يقودها الوزير روبيو، الذي أبدى مؤخرًا انخراطًا واسعًا في ملفات الشرق الأوسط، حيث أعلن عن مبادرة لدعم الاستقرار في جنوب سوريا، كما قدّم دعمًا استثنائيًا لتعزيز أمن إسرائيل في سياق إعادة ضبط توازنات الإقليم.

من جانبه، ثمّن الوزير الأردني أيمن الصفدي الدور الأمريكي في منع انهيار اتفاق التهدئة في جنوب سوريا، وأكد على التزام الأردن بدوره المحوري كوسيط فاعل لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن التنسيق مع واشنطن ودمشق سيكون له أثر ملموس على الأرض خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس هذا اللقاء تطورًا في نهج السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا الإقليم، مع تزايد الاعتماد على الشراكات الثنائية والثلاثية لدعم الاستقرار، بما يمهد الطريق أمام مقاربة أكثر شمولاً لمعالجة النزاعات في المنطقة.