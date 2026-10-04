رفع أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة العلمين إفريقيا للأعمال

قال أحمد عبد الصمد، مراسل إكسترا نيوز، إن أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة العلمين إفريقيا للأعمال رُفعت، بعد مشاركة عدد من المتحدثين الرئيسيين، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس بوروندي باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن الرئيس السيسي طرح في كلمته رؤية مصر للعمل الإفريقي التي تقوم على الانتقال من التنسيق إلى التكامل، ومن تصدير المواد الخام للقارة إلى التصنيع داخل إفريقيا، مع التأكيد على احترام السيادة ورفض التدخلات الخارجية والتعاون في ملف المياه وفقًا للقانون الدولي.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الرئيس السيسي ركز على الموقف المصري الثابت الرافض لأي تدخلات خارجية في الدول الإفريقية، واحترام سيادة القانون والدول ووحدتها وسلامتها واستقرارها، إلى جانب مبدأ حسن الجوار والتشاور بعيدًا عن السياسات الأحادية الجانب.

وأكد أن التكامل بين دول القارة لا يقتصر على البعد الاقتصادي، وأن الإدارة المستدامة للموارد المشتركة، وفي مقدمتها المياه، تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على التكامل وتحويل المصالح المتداخلة إلى فرص للتعاون، مع حق كل دولة في الاستفادة من مواردها الطبيعية وتحقيق التنمية دون الإضرار بالدول الأخرى، بما يجعلها تنمية مسؤولة، مشيرًا، إلى دعوة الرئيس لتفعيل اتفاقية التبادل التجاري الإفريقي التي أسست لها مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019.