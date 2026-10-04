قتل شخصين وإصابة آخر .. مسلح يطلق النار على فريق للصيد بجنوب النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية، مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة بعد أطلق مسلح للنار على فريق صيد في جنوب البلاد .

وفي وقت سابق ذكرت الشرطة النرويجية، أن الانفجار الذي سُمع بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة أوسلو قد يكون هجوما متعمدا، مرجحةً ارتباطه بالوضع الأمني الراهن.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الشرطة قولها إن السلطات باشرت التحقيق في ملابسات الحادث لتحديد طبيعته والجهات المحتملة وراءه، مؤكدة أن فرق الأمن والطوارئ انتشرت في محيط الموقع عقب وقوع الانفجار.

و في وقت سابق، قالت الشرطة النرويجية إن السفارة الأمريكية في أوسلو تعرضت لانفجار أسفر عن أضرار طفيفة دون إصابات.

تُجري الشرطة النرويجية تحقيقاً في انفجار وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في أوسلو.

وقالت إدارة شرطة أوسلو إنه سُمع دوي انفجار قوي بالقرب من السفارة، الواقعة في غرب أوسلو .

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم إنهم رأوا دخاناً يتصاعد من المنطقة.