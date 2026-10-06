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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هشام ماجد: ميشيل ميلاد فنان مميز وأثبت موهبته في «ما لم يُحكَ عن بني مزار»

الفنان هشام ماجد
الفنان هشام ماجد
محمود محسن

أشاد الفنان هشام ماجد بالفنان ميشيل ميلاد، مؤكدًا أنه أثبت موهبته وقدراته الفنية من خلال مشاركته في مسلسل «ما لم يُحكَ عن بني مزار».

وقال هشام ماجد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن «ميشيل ميلاد أثبت أنه فنان كبير، وأنا بحبه جدًا على المستوى الشخصي والفني، خاصة أنني شاركت معه من قبل في مسلسل "أشغال شقة"، واكتشفت من خلال هذا العمل أنه فنان مميز ويمتلك موهبة حقيقية».

 ينال العمل إعجاب الجمهور

وأضاف أنه يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل درامي جديد، معربًا عن أمله في أن ينال العمل إعجاب الجمهور، ويقدم من خلاله تجربة مختلفة ترضي المشاهدين.

ميشيل ميلاد مسلسل «ما لم يُحكَ عن بني مزار هشام ماجد بني مزار موهبة

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