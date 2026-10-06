ركاب فى الصندوق.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل ركاب بالصندوق الخلفى للسيارة حال سيره بأحد الطرق السريعة بالقاهرة معرضاً حياتهم للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ، وقائدها (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 20/ سبتمبر المنقضى وأن الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو أقاربه تصادف تقابلهم معه حال سيره بالسيارة وطلبهم منه إصطحابهم بالسيارة.



تم التحفظ على السيارة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.