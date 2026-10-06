ضبط شاب انتحل صفة فتاة وابتز ضحاياه على السوشيال ميديا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من صاحب أحد الحسابات الشخصية لقيامه بالتشهير به وإبتزازه عن طريق نشر صور له بالفيوم.



بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم) وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة فتاة وإدارة الحساب المشار إليه لإستقطاب ضحاياه وإستدراجهم للتحصل منهم على صور لهم بأوضاع منافية للآداب العامة، وعقب ذلك يقوم بتهديدهم وإبتزازهم بالتشهير بهم مقابل تحويل مبالغ مالية له.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.