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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان| حظك اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026.. تقدم مالي

برج الميزان
برج الميزان
نهى هجرس

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونرصد لكم توقعات برج الميزان اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

سيكون هذا يوماً رائعاً لتحقيق نتائج إيجابية، ستشعر بالقوة والحماس اللذين سيسهمان في تعزيز نموك، ستنعم بالرخاء في جميع جوانب حياتك اليوم

توقعات برج الميزان مهنيا

ستمنحك الفرص الجديدة شعوراً بالبهجة والرضا، وستتمكن من الاستمتاع بعملك

توقعات برج الميزان عاطفيا 

ستقضيان لحظات سعيدة مع شريك حياتك، ستكون هناك نزهة عادية مع حبيبك ستزيد من تقاربكما

توقعات برج الميزان ماليا

سيكون التقدم المالي جيداً اليوم، وسيكون من الممكن تحقيق الاستقرار المالي

توقعات برج الميزان صحيا 

 ستكون صحتك جيدة، وستبقيك السعادة الخالصة بصحة وعافية

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برج الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم برج الميزان برج الميزان ماليا

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