مصر وكوريا الجنوبية ترسيان شراكة استراتيجية لتوسيع التعاون بكل المجالات

أرست مصر وجمهورية كوريا شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والتعليمية والثقافية، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، وذلك وفقا لما أفادت به قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

وأكد الجانبان، في بيان مشترك بشأن إرساء الشراكة الاستراتيجية، أهمية تعزيز التبادلات السياسية رفيعة المستوى والتواصل على مختلف المستويات، مع الترحيب بعقد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي، ومواصلة مناقشة ومتابعة التقدم المحرز في مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وفي المجال الدفاعي، رحب الجانبان باستمرار التعاون بين البلدين، مع التأكيد على مواصلة السعي لتحقيق مزيد من التقدم في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية.

اقتصاديًا، أكد الجانبان الالتزام بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية باعتبارها ركيزة أساسية لدعم التعاون الاقتصادي الشامل، فيما رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكوري بإطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وشدد البيان على أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على توسيع التعاون في مختلف القطاعات والمجالات، لا سيما التصنيع وتوطين الصناعات وزيادة الاستثمارات، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين في البلدين.

وأكد الجانب الكوري والمصري الأهمية الاستراتيجية لمصر باعتبارها بوابة استراتيجية إلى أفريقيا، مشيرين إلى الإمكانات الواعدة لتوسيع نطاق التعاون الثلاثي بين مصر وجمهورية كوريا والدول الأفريقية.

وفي المجال الثقافي والتعليمي، اتفق الجانبان على مواصلة تنفيذ مختلف أوجه التعاون وفقًا لمذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، مع الالتزام بتطوير البرامج التعليمية، بما يشمل المنح الدراسية وتعليم اللغة الكورية ومبادرات تدريب الشباب.

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز برامج التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، أكد البلدان التزامهما بالعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية، إلى جانب مواصلة الحوار الاستراتيجي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويشمل ذلك القضية الفلسطينية والأمن المائي، فضلًا عن الأوضاع في القرن الأفريقي واليمن وليبيا وحرية الملاحة الدولية، وذلك وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

وأكد البيان المشترك أن إرساء الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجمهورية كوريا يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقًا واسعة لتعزيز التعاون المثمر بين البلدين في مختلف المجالات.