الحرية المصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في كوريا ويؤكد أهمية الارتقاء بالعلاقات المشتركة

أشاد حزب الحرية المصري بما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، مؤكدًا أن الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات المصرية – الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.

وأكد أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، أن الشراكة الاستراتيجية الجديدة تفتح آفاقًا واسعة أمام تعزيز التعاون المصري – الكوري، خاصة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يتوافق مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، ويسهم في تحقيق مصالح الشعبين ودعم جهود التنمية المستدامة.

وثمّن نائب رئيس حزب الحرية المصري، تأكيد الرئيس السيسي أهمية الاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في التنمية والتصنيع والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن توسيع الاستثمارات الكورية في مصر، وتوطين الصناعات المتقدمة، وعلى رأسها صناعة السيارات والإلكترونيات والبتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، يمثل فرصة مهمة لتعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب دعم تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما أشاد مهنى، بما أكد عليه الرئيس بشأن السياسة الخارجية المصرية القائمة على الاتزان الاستراتيجي وتنويع الشراكات الدولية، باعتبارها سياسة تعزز مكانة مصر وتدعم قدرتها على بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم، تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.

وأكد مهنى، أن تناول الرئيس لقضايا الأمن والاستقرار الإقليمي يعكس ثوابت الموقف المصري تجاه ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة ومنع اتساع دائرة الصراعات، مشيدًا بتأكيده أهمية حماية حرية وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، ودعم استقرار منطقة القرن الإفريقي، والحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها.

وثمّن مهنى كذلك تأكيد الرئيس السيسي أن أمن البحر الأحمر وحوكمة شؤونه مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، بما يحافظ على سيادتها وحقوقها ويمنع فرض ترتيبات أو أوضاع جديدة تمس استقرار المنطقة ومصالح دولها.

وفي ملف الأمن المائي، أكد الأمين العام للحزب أن تأكيد الرئيس السيسي على حيوية مياه النيل بالنسبة لمصر يعكس ثبات الموقف المصري تجاه حقوقها المائية، مشيدًا بتأكيده دعم مصر للتنمية في دول حوض النيل الشقيقة، بالتوازي مع رفض الإجراءات الأحادية التي تنتهك مبدأ عدم الإضرار وأحكام القانون الدولي وتمس الحقوق المائية المصرية.

كما أشاد نائب رئيس حزب الحرية المصري بما تضمنته كلمة الرئيس من تأكيد واضح وثابت على موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مشددا على أهمية تأكيد الرئيس الرفض الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وكذلك رفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا أن الموقف المصري يمثل ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أهمية ما أكده الرئيس بشأن تطلع مصر إلى مشاركة كوريا الفاعلة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، معتبرًا أن انخراط القوى الدولية في إعادة الإعمار يمثل أحد المسارات المهمة لدعم الشعب الفلسطيني وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية.

وأكد مهنى، أن الارتقاء بالعلاقات المصرية – الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يعكس نجاح الدبلوماسية المصرية في بناء شراكات دولية متوازنة، ويؤكد قدرة مصر على توظيف علاقاتها الخارجية لدعم مسارات التنمية الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، بالتوازي مع الدفاع عن الأمن القومي والمصالح العربية والإفريقية، وتعزيز جهود تحقيق السلام والاستقرار إقليميًا ودوليًا.