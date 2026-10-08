برلماني: الرئيس السيسي يضع التكنولوجيا الكورية في خدمة التحول الرقمي وبناء اقتصاد المستقبل

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي لملفات التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات خلال لقائه مجتمع الأعمال الكوري، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون المصري الكوري في قطاعات تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأوضح "زين الدين"، فى تصريحات له، أن الشراكة مع كوريا في هذه المجالات يمكن أن تمنح مصر فرصة لتسريع بناء اقتصاد رقمي متطور، خاصة أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات وتطوير الخدمات والصناعة، مشيراً إلى أهمية العمل على جذب الشركات الكورية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة ومراكز البيانات والبرمجيات والحلول الرقمية لإنشاء مشروعات داخل مصر، مع ربط هذه الاستثمارات باحتياجات السوق المحلية وخطط الدولة للتحول الرقمي.

وطالب بإقامة مراكز تدريب مشتركة مصرية كورية لتأهيل الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، بما يساعد على إعداد كوادر مصرية قادرة على العمل في الاقتصاد الرقمي محليًا ودوليًا.

كما دعا إلى إقامة مراكز بحث وتطوير مشتركة بين الجامعات المصرية والشركات الكورية، بهدف تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات وخدمات تكنولوجية قابلة للتسويق والتصدير مؤكداً أهمية إنشاء حوافز خاصة للمشروعات التكنولوجية التي تستثمر في البحث والتطوير وتوفر وظائف نوعية للشباب المصري، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة المصرية على الدخول في شراكات مع نظيراتها الكورية.

وأشار "زين الدين" إلى أن موقع مصر وقدراتها البشرية والبنية التحتية الرقمية المتطورة يمكن أن تؤهلها لاستضافة مشروعات كبرى في مجال مراكز البيانات والخدمات الرقمية، مشدداً على أن التعاون مع كوريا يجب أن ينتقل من استيراد التكنولوجيا إلى إنتاجها وتطويرها وتصديرها، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة تاريخية للاستفادة من الخبرة الكورية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأكد أن زيارة الرئيس السيسي إلى سول تؤسس لشراكة تتجاوز مفهوم الاستثمار التقليدي، لتصل إلى بناء قدرات تكنولوجية مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.