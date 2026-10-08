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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية

النائب عادل اللمعي - عضو مجلس النواب
النائب عادل اللمعي - عضو مجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مزيد من النمو، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والشراكات المشتركة.

وقال إن العلاقات المصرية الكورية شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل نحو 874 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف النائب عادل اللمعي أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على زيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الكورية، بالتوازي مع جذب المزيد من الشركات الكورية للاستثمار في مصر، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع ممثلي 23 من كبرى الشركات الكورية تعكس أهمية البعد الاقتصادي للزيارة، وتوفر فرصة لبحث مشروعات مشتركة في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والتحول الرقمي.

وشدد النائب عادل اللمعي على ضرورة الانتقال بالعلاقات من مجرد التبادل التجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارية تقوم على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية كوريا الجنوبية العلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارات النمو

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