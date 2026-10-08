جيرارد يكشف عن رأيه في رحيل محمد صلاح من ليفربول: الأهم أن يستمتع بمسيرته

كشف ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق، عن رأيه في عدم إنهاء محمد صلاح مسيرته مع الريدز، مؤكدًا أن اللاعب ليس بالضرورة مطالبًا بإنهاء مسيرته داخل النادي الذي تألق معه لسنوات طويلة.

وقال جيرارد، ردًا على سؤال حول ما إذا كان من المؤسف عدم إنهاء محمد صلاح مسيرته في ليفربول: «لا أعتقد بالضرورة أنه يتعين على كل لاعب إنهاء مسيرته في النادي الذي تألق فيه لفترة طويلة».

وأضاف: «أرى أن الأمر الأهم عندما تصل للمراحل الأخيرة من المسيرة المهنية أن تستمر في الاستمتاع باللعب، وأن تحظى بتقدير المدرب وتواصل المشاركة أساسيًا في المباريات».

وتحدث جيرارد عن تجربته الشخصية مع ليفربول، قائلًا: «لقد مررت بموقف مشابه تحت قيادة بريندان رودجرز، ومع كامل الاحترام ودون أي ضغينة، لم أكن أرغب في أن أكون مجرد لاعب ضمن القائمة دون لعب دور فعال».

واختتم أسطورة ليفربول تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن ينهي اللاعب مسيرته وهو يشعر بالسعادة والتأثير، قائلًا: «من المهم أن تختتم مسيرتك وأنت مستمتع بها، حيث تواصل اللعب وتقديم المساهمات وتشعر بأنك لاعب مهم ومؤثر».