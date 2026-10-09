رسالة نصية وراء الواقعة.. تفاصيل سقوط متهم بالاستيلاء على أموال صاحب شركة

تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع صاحب شركة لتجارة الجملة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مالك شركة بالإسكندرية، والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابه البنكي، بعدما أوهمه بالحصول على هدية من أحد البنوك عبر رابط إلكتروني وهمي.

كواليس الواقعة

وكشفت التحريات أن المتهم أرسل رسالة نصية للمجني عليه عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأوهمه بالحصول على هدية من أحد البنوك، ثم أرسل له رابطًا إلكترونيًا، وبمجرد دخول المجني عليه عليه وإدخال بيانات حسابه البنكي، فوجئ بسحب مبلغ مالي من حسابه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، و9 بطاقات دفع إلكتروني «فيزا كارت» خاصة بعدد من البنوك المختلفة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد الحبس.