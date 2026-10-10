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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكك الحديدية: رفع طاقة نقل البضائع إلى 8 ملايين طن في 2026

السكك الحديدية
السكك الحديدية
حسام الفقي

تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث كل عناصر المنظومة، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية لنقل الركاب والبضائع، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية عبر الحد من الاعتماد على الشاحنات البرية.


وأسفرت جهود التطوير عن تحقيق قفزة ملموسة في حجم نقل البضائع عبر شبكة الخطوط، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية من نحو 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 لتصل إلى 8 ملايين طن سنويا خلال العام الجاري 2026، وسط استراتيجية طموحة تستهدف الوصول إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

وفي إطار تدعيم أسطول نقل البضائع بأحدث المعدات، تم تسلم 662 عربة بضائع متنوعة الطرازات من إجمالي 1215 عربة يتعاقد عليها مع مصنع «سيماف» المحلي بالتوازي مع ذلك نجحت فرق الصيانة والدعم الفني في الانتهاء من إعادة تأهيل ورفع كفاءة 5000 عربة بضائع من مختلف الطرازات، ضمن خطة شمولية تستهدف إعادة تأهيل 8945 عربة بالكامل لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الشاحنات البرية سكك حديد مصر

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