برج الثور| حظك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 .. حافظ على هدوئك

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونرصد لكم توقعات برج الثور اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026

يمكنك الخروج في نزهة غير رسمية، وهذا سيساعدك كثيراً على الاسترخاء، عليك أن تكون أكثر عملية في نهجك، كما عليك أن تحافظ على هدوئك في جميع الأوقات، وسيساعدك اليوغا/التأمل على تحقيق ذلك

توقعات برج الثور مهنيا

ستركز تركيزاً كاملاً على عملك، أنت تسعى جاهداً لتطوير نفسك، وهذا سيساعدك بالتأكيد على تقليل نسبة الخطأ

توقعات برج الثور عاطفيا

عليك توخي الحذر أثناء الحديث مع شريكك، فقد يُساء فهم كلامك، سينعكس وضوح أفكارك على حديثك، مما يُحسّن الانسجام بينكما

توقعات برج الثور ماليا

عليك أن تكون حذراً في إنفاق أموالك، إذ يوجد احتمال للإسراف، لذا، كن حكيماً في تحديد المبلغ الذي تنفقه والغرض الذي ستستخدمه فيه

توقعات برج الثور صحيا

عليك الانتباه جيداً لما تأكله، فالإفراط في تناول الأطعمة الباردة قد يُسبب التهاب الحلق، اعتني بصحتك جيداً