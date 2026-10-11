رئيس إندونيسيا يرحب بإدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج كلية اللغات والترجمة بالأزهر

عرضت قناة “إكسترا نيوز” عاجلا للبيان المشترك بشأن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية إندونيسيا.



ورحب الرئيس برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا بقرار جامعة الأزهر، الصادر في نوفمبر 2025، إدراج اللغة الإندونيسية ضمن البرامج التعليمية بكلية اللغات والترجمة، مشجعاً على مواصلة تعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة العربية في إندونيسيا.

وأكد الرئيسان أهمية ضمان سلامة ورفاهية مواطني كل من البلدين، وشجعا على تعزيز التعاون بين الجهات المختصة في المسائل القنصلية وتقديم المساعدة اللازمة، وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية المعمول بها.

وفي ضوء التحديات الجيوسياسية والعالمية المتسارعة، شدد الرئيسان على أهمية تحقيق قدر أكبر من التقارب الاستراتيجي والتنسيق الوثيق بين إندونيسيا ومصر في المحافل متعددة الأطراف والإقليمية.

وأعرب الرئيسان عن بالغ قلقهما إزاء استمرار أعمال العنف والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. كما أدانا السياسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية، ودعوا إلى الوقف الفوري والكامل لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.