هل يمكن وقف تنفيذ العقوبة بعد الحكم؟.. القانون يحدد الحالات

أتاح قانون العقوبات في بعض الحالات وقف تنفيذ العقوبات الصادرة بحق المحكوم عليهم، وفقًا لضوابط وشروط محددة، بما يمنحهم فرصة للاستفادة من هذا الإجراء القانوني دون تنفيذ العقوبة فورًا.

ويأتي ذلك في إطار السلطة التي يمنحها القانون للمحكمة لتقدير ظروف بعض القضايا والمحكوم عليهم، مع تحديد الحالات التي يجوز فيها وقف التنفيذ والشروط الواجب توافرها للاستفادة من هذه الفرصة.

و طبقا للمادة 55 أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.

أسباب إيقاف التنفيذ

ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.



كما يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

ويجوز إلغاؤه:

(1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده .

(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

و يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.



وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.