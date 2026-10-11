بابا الفاتيكان مريض .. ليو الرابع عشر يخضع لجراحة لاستئصال ورم صغير من رئته



أعلن البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان يوم الأحد أنه سيخضع لجراحة لاستئصال عقدة صغيرة " ورم " من رئته، كاشفاً عن هذا الأمر الصحي غير المتوقع أمام المحتشدين في ساحة القديس بطرس عقب صلاة "التبشير الملائكي" التقليدية.

وذكر البابا، البالغ من العمر 71 عاماً، أن الأطباء اكتشفوا العقدة في "مرحلة مبكرة جداً" وأوصوا باستئصالها.

ومن المقرر إجراء الجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يُتوقع أن يبقى البابا في المستشفى لمدة أسبوع تقريباً، وذلك وفقاً لما ذكره المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني.

وقال البابا ليو بعد كلمة التبشير الملائكي: "وجد الأطباء كتلة صغيرة في الرئة؛ لقد تم اكتشافها في مرحلة مبكرة جداً وموقعها يسمح بالتعامل معها".

وتابع قائلاً: "يرى الأطباء ضرورة التدخل، ولذا - وعملاً بنصيحتهم - قررت الخضوع لجراحة لاستئصالها. وقد حُدّد موعد الجراحة بالفعل خلال الأيام القليلة المقبلة. أشكركم على قربكم الروحي وأعتمد على صلواتكم".

ومن المرجح أن تُجرى العملية خلال أيام في مستشفى "جيميلي" في روما - المعروف باسم "مستشفى البابا" - وذلك حسبما أفادت مصادر في الفاتيكان لشبكة "فوكس نيوز".

ولم يكشف الفاتيكان عما إذا كان الورم (أو الكتلة) سرطانياً أم لا ، كما لم تتوفر على الفور تفاصيل إضافية حول تشخيص حالة البابا أو الإجراء الطبي المقرر.