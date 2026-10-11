صدمة فى الزمالك.. دخول محمد فرج بدلا من آدم كايد

تعرض الجهاز الفني لنادي الزمالك لضربة مفاجئة قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة القمة أمام الأهلي، بعد تعرض اللاعب الشاب آدم كايد للإصابة أثناء أداء التدريبات الإحمائية على أرضية الملعب.

وأجبرت الإصابة الجهاز الفني على استبعاد كايد من قائمة البدلاء وإجراء تعديل اضطراري سريع بدخول محمد فرج بدلاً منه على دكة الاحتياط، وذلك بعد خضوع اللاعب لفحص طبى سريع أثبت عدم قدرته على التواجد في اللقاء

تشكيل الزمالك



حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – أحمد فتوح - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد فرج ومحمد حمد وناصر منسي وحسام أشرف وعدي الدباغ.