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شلالات من قلب الجبال.. أمطار الخير ترسم لوحات طبيعية ساحرة في وديان طابا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شلالات من قلب الجبال.. أمطار الخير ترسم لوحات طبيعية ساحرة في وديان طابا

سيول طابا
سيول طابا
ايمن محمد

شهدت مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة، حوّلت الوديان والمنحدرات الجبلية إلى مشاهد طبيعية لافتة، مع تدفق المياه من قمم الجبال، في مشهد يجسد جمال الطبيعة السيناوية بعد هطول الأمطار.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة طابا رفع درجة الاستعداد والطوارئ، وتجهيز سيارات ومعدات الكسح للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وسرعة تصريفها من الشوارع والمناطق المنخفضة، في ظل غزارة الأمطار التي شهدتها المدينة.

وفي السياق ذاته، رفعت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة جنوب سيناء درجة الاستعداد، مع تكثيف التنسيق بين المديريات الخدمية والجهات المعنية، لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية، وضمان سرعة التحرك والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

ورسمت الأمطار الغزيرة، التي ضربت طابا ووديانها، خاصة منطقة النقب، مشاهد استثنائية، بعدما اندفعت المياه من المرتفعات الصخرية وانسابت عبر المنحدرات، لتبدو في صورة شلالات طبيعية تتدفق من أعالي الجبال، وتكسر هدوء المشهد الصحراوي بأصوات المياه وحركة السيول بين الصخور.

واستقبل الأهالي هذه الأمطار باعتبارها بشائر خير تحمل الأمل في انتعاش الطبيعة الصحراوية، إذ تسهم مياه الأمطار، عند تسربها إلى باطن الأرض، في تغذية الخزانات الجوفية، وقد تساعد على دعم مخزون بعض الآبار التي يعتمد عليها السكان في الشرب والزراعة، فضلًا عن إنعاش الغطاء النباتي وإحياء مساحات من الوديان.

ورغم المشاهد الطبيعية الخلابة التي ترسمها الأمطار في جبال طابا، فإن جريان المياه في الأودية والمناطق الجبلية قد يتحول إلى سيول مفاجئة، ما يستدعي توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والمنحدرات، والالتزام بتعليمات الجهات حفاظًا على سلامة المواطنين.

جنوب سيناء طابا امطار شلالات منظر

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