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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير حاتم عبد القادر: العلاقات المصرية السعودية تنعكس في الدعم والتقدير المتبادل خلال متابعة ضحايا القصف

مصر والسعودية
مصر والسعودية
محمود زيدان

قال السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن السفارة استقبلت شقيقة المواطنة المصرية عزة رمزي، التي توفيت إثر إصابتها في القصف الذي استهدف مطار الملك خالد بالرياض، موضحًا أنه جرى ترتيب جميع الإجراءات القنصلية اللازمة وإنهاء المستندات والأوراق الخاصة بالمتوفاة، مع توفير التسهيلات الممكنة في هذه الظروف الصعبة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن السفارة تتواصل بصورة مباشرة مع شقيقة الفقيدة لتقديم الدعم ومساندتها في أي إجراءات قد تحتاج إليها، مشيرًا إلى أن عزة رمزي كانت تبلغ من العمر 28 عامًا، ورحلت في مقتبل العمر، معربًا عن تمنياته لأسرتها بالصبر والسلوان.
وأوضح السفير حاتم عبد القادر أن الإجراءات الخاصة بعودة جثمان عزة رمزي إلى مصر انتهت بالكامل اليوم، ولم يتبق سوى تحديد رحلة طيران مناسبة من الرياض إلى القاهرة، مؤكدًا أن عودة الجثمان يمكن أن تتم في أسرع وقت بمجرد توافر الرحلات وإعادة فتح المجال الجوي.
وأشار إلى أن السفارة تتابع كذلك أوضاع المصابين المصريين، موضحًا أن الأسماء المتوافرة لديها تشمل الفقيدة عزة رمزي ونحو سبعة مصابين آخرين جراء القصف الأخير.
وأضاف أن فريق السفارة والقنصلية وزّع مهامه على عدد من المستشفيات لزيارة المصابين، حيث زار السفير والقنصل اثنين منهم وتواصلا مع أسرتيهما، بينما تولى فريق آخر من القنصلية زيارة بقية الحالات.
ولفت إلى أن اثنين من المصابين غادرا المستشفى مباشرة بسبب خفة إصابتيهما، في حين لا يزال بعض المصابين بحاجة إلى عمليات أخرى نتيجة وجود شظايا، أو إلى متابعة طبية مستمرة للاطمئنان على حالتهم.
وأكد أن السفارة ستواصل زيارة المصابين غدًا للاطمئنان عليهم، إلى جانب وجود فريق قنصلي يتابع حالات المصابين الذين تعرضوا للقصف السابق، مشيرًا إلى أن أحد المصابين في الحادث الأول لا يزال بحاجة إلى عمليات أخرى لاستكمال علاجه والتأكد من تعافيه بإذن الله.
وبشأن الحالة الصحية للمصابين السبعة، أوضح السفير حاتم عبد القادر أن بعضهم احتاج إلى أكثر من عملية جراحية، وأن إحدى الحالات لا تزال بحاجة إلى تدخل طبي ومتابعة مستمرة من الأطباء.
وشدد على أنه لا يستطيع وصف حالة أي مصاب بأنها حرجة من دون الاستناد إلى التقرير الطبي، موضحًا أن ما يمكن تأكيده هو حاجة بعض المصابين إلى مزيد من المتابعة الطبية والعمليات.
ووجّه السفير حاتم عبد القادر الشكر إلى السلطات السعودية على ما قدمته منذ اللحظات الأولى للحادث، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة والمستشفيات والأجهزة المختلفة تواصلت معه ومع القنصلية لتوفير الدعم والمعلومات اللازمة بشأن المصابين.
وأوضح أن السفارة طلبت تسهيل دخول ممثليها إلى المستشفيات للاطمئنان على المصابين، وهو ما استجابت له السلطات السعودية وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة، لافتًا إلى استمرار الاتصالات اليومية بين الجانبين، إلى جانب التواصل مع كبار المسؤولين.
واختتم السفير حديثه بالتأكيد على أن السفارة المصرية تجد كل الدعم من السلطات السعودية، معربًا عن تقديره لمستوى الاحترام والتعاون الذي لمسه خلال متابعة أوضاع المصابين، ومشيرًا إلى أن هذا التعامل يعكس عمق العلاقات الخاصة بين الشعبين والبلدين، حتى إن المصريين يشعرون وكأنهم في وطنهم.

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