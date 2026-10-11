سفير مصر بالسعودية: إنهاء إجراءات إعادة جثمان المضيفة المصرية عزة رمزي للقاهرة

أكد السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، أن السلطات السعودية أبلغت السفارة المصرية بقائمة المصابين، وكذلك بوفاة المواطنة المصرية عزة رمزي، عقب القصف الذي تعرض له مطار الملك خالد بالرياض، موضحًا أنه تم إبلاغ أسرتها الموجودة في المملكة العربية السعودية بالحادث.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «الصورة»، عبر قناة «النهار»، أن عزة رمزي تعرضت لإصابة بالغة أدت إلى وفاتها في الحال، مشيرًا إلى أن السفارة المصرية تتقدم بمشاعر المواساة إلى أسرتها في مصر، وتعمل حاليًا على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بسفر جثمانها وعودته إلى القاهرة.

وأوضح أن جميع المستندات والأوراق الخاصة بعودة جثمان المواطنة المصرية قد انتهت، كما استقبلت السفارة المصرية في الرياض، اليوم، أفراد أسرتها وأصدقاءها لاستكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بهم.

وأشار السفير حاتم عبد القادر إلى أن هناك مجموعة أخرى من المصابين جرى التعامل مع حالاتهم منذ اليوم الأول للحادث، لافتًا إلى وجود فريق من السفارة والقنصلية المصرية في مختلف المستشفيات مساءً، واستمر عمله حتى الساعات الأولى من الصباح.

وأكد أن فريق السفارة والقنصلية تواصل مع أسر المصابين والمستشفيات لمتابعة الحالات والاطمئنان على المصابين، موضحًا أن الجانب السعودي قدم للسفارة جميع المعلومات المتعلقة بهم، وسهّل دخول ممثليها إلى المستشفيات خلال المرحلة الأولى لمتابعة أوضاعهم.

وأضاف أن متابعة المصابين شملت الحالات التي كانت تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، إلى جانب الحالات التي سمحت أوضاعها الصحية بالمغادرة سريعًا، وحالات أخرى كان من الممكن أن تبقى ليلة واحدة في المستشفى قبل المغادرة.