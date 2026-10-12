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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار رعدية واضطراب بالملاحة.. التفاصيل الكاملة لمنخفض جوي يضرب المحافظات الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، نتيجة تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يقارب 5 كيلومترات من سطح الأرض، يصاحبه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في تلك الطبقات، بالتزامن مع وجود منخفض جوي سطحي، مما يوفر الظروف الملائمة لصعود الهواء الدافئ والرطب إلى طبقات الجو العليا، وزيادة فرص تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة.

 المناطق الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار

وقالت إن المناطق الأكثر تأثرًا بالحالة تشمل محافظة مطروح والإسكندرية والسواحل الشمالية، إضافة إلى بعض مناطق محافظات الوجه البحري والدلتا، حيث تتفاوت فرص سقوط الأمطار في شدتها، مع احتمالية حدوث البرق والرعد في المناطق التي تتشكل بها السحب الرعدية. 

وأوضحت أن الحالة يصاحبها نشاط للرياح نتيجة التغيرات في توزيع الضغط الجوي، وقد تصل هبات الرياح إلى سرعات قوية نسبيًا في بعض المناطق، خاصة مع مرور السحب الرعدية، كما تؤدي هذه الظروف إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أهمية متابعة التحديثات الصادرة، والالتزام بالتعليمات والتحذيرات الجوية وفقًا لتطور الحالة، بما يضمن سلامة الملاحة البحرية والأنشطة المرتبطة بها.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 12 أكتوبر ، فمن المتوقع أن يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة إلى حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، والعظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 30 درجة.

وتتكون شبورة مائية صباحًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

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وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا على مناطق من حلايب وشلاتين ومرسى علم، ومناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وقد تمتد إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.


إضافة إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بنسبة حدوث 10% تقريبًا إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يساعد على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

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