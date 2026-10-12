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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الوزراء البريطاني يعترف بمقابلة ملاك مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تحت ضغط المعارضة، تعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بكشف كامل تعاملاته السابقة مع ملاك نادي مانشستر سيتي.

جاء التعهد عقب موجة انتقادات أثارها بيرنهام بتصريحه بأنه سيكون «قلقاً للغاية» لو باع الملاك الإماراتيون النادي، ما دفع زعيمة المحافظين كيمي بادينوك لمطالبته بنشر جميع السجلات المتعلقة بتعاملاته مع النادي والإفصاح عن أي هدايا أو ضيافة خلال فترة توليه منصب عمدة مانشستر الكبرى.

وزادت صور جمعته برئيس مجلس إدارة السيتي خلدون المبارك إبان عمله عمدة، من المطالبات بتوضيح طبيعة علاقته بمسؤولي النادي، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT».

وأكد بيرنهام استعداده لنشر المعلومات، موضحاً أن اجتماعاته المهمة معهم كانت محدودة وغير حديثة، وأن أبرز لقاء جرى عام 2021، مشدداً على ضرورة الفصل بين القضايا المتعلقة بكرة القدم ومناقشات الاستثمار.

وتأتي التطورات بعد إدانة لجنة مستقلة لمانشستر سيتي بـ 114 مخالفة مالية خلال الفترة من 2009-2010 إلى 2017-2018، شملت عقود رعاية وهمية لإخفاء تمويل بأكثر من 830 مليون جنيه، وتقديم معلومات غير دقيقة وعدم التعاون مع التحقيق.

ورفض النادي الاتهامات وتقدم باستئناف مطلع أكتوبر الجاري، بانتظار جلسة العقوبات التي قد تشمل خصم نقاط أو غرامات.

مانشستر سيتي رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام

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